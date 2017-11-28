Бюджет Татарстана на следующий год приняли с дефицитом в 2,7 млрд рублей‍

Депутаты Госсовета РТ сегодня приняли бюджет республики на 2018 год с дефицитом в 2,7 млрд рублей и направили на подписание президенту РТ Рустаму Минниханову. Доходы бюджета прогнозируются на уровне 202,7 млрд рублей, расходы — 205,3 млрд рублей.

Доходная и расходная части бюджета по сравнению с законопроектом, принятым в первом чтении, увеличены на 6,3 млрд рублей. Увеличение доходной части связано, прежде всего, с уточнением объема средств, выделяемых из федерального бюджета по различным направлениям. Дефицит бюджета остался неизменным.

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего денег (65 процентов) в бюджет поступит от налога на прибыль - 120,5 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц планируется собрать 49,9 млрд рублей.

Больше всего планируется потратить на образование, траты на него вырастут на 4,9 млрд рублей — до 55,2 млрд, на здравоохранение — на 4,7 млрд (всего 22,5 млрд), на социальную политику — на 2,4 млрд (42 млрд рублей).

В расчеты заложена цена на нефть Urals на уровне 40,8 доллара за баррель, инфляция все ближайшие 3 года будет равняться 4 процентам.