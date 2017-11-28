Минниханов в Лондоне посулил льготы британским бизнесменам

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал налоговые льготы предпринимателям из Великобритании , об этом он заявил сегодня на третьем Российско-Британском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Татарстан заинтересован в том, чтобы британские компании в качестве стартовой площадки для работы на российском рынке выбирали нашу республику. Для этого есть готовые инфраструктурные площадки, мы готовы представить все условия и налоговые льготы, – сообщил президент.

По его словам, Татарстан экспортирует в Англию нефть, пластмассу и изделия из нее, каучук, резину, а из Британии поставляют машины и оборудование.