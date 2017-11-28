Автором текста Тотального диктанта в 2018 году стала популярная писательница из Казани

Автором текста Тотального диктанта, который пройдет 14 апреля 2018 года в 80 странах мира, стала писательница Гузель Яхина. Об этом сообщает ТАСС.

- Рада представить вам автора "Тотального диктанта" Гузель Яхину, — сказала руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции, посвящённой образовательной акции.

Кстати



Гузель Яхина — российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов. Родилась в Казани, окончила Казанский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков; с 1999 года живёт в Москве, работала в сфере PR, рекламы, маркетинга.



"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске.