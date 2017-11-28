Эротический квест для жителя Казани закончился сердечным приступом, пишет Kazanfirst.ru.

Сообщается, что необычный подарок жительница Казани решила сделать на день рождения своему мужу. Мужчина получил сертификат в квест-комнату. Однако квест подразумевал прохождение испытаний с использованием взрослых игрушек.

- В какой-то момент мужчину заковали в наручники и начали хлестать плетками в темноте под крики из фильмов ужасов, - говорится в сообщении. - В этот момент ему стало плохо и он потерял сознание.

В итоге молодого человека увезли в больницу, у него констатировали сильное переутомление, в результате которого и заболело сердце. В дальнейшем врачи порекомендовали ему воздержаться от подобных развлечений.