СМИ: власти России хотят упростить допуск иностранцам на работу

Правительство в рамках программы по цифровой экономике намерено облегчить процедуру получения налогового резидентства России для высококвалифицированных иностранных специалистов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект плана-графика по нормативному регулированию программы, который подготовило Минэкономики совместно с фондом «Сколково».

По информации издания, пункт о налоговом резидентстве согласован на всех предварительных совещаниях.Теперь Минфин должен разработать поправки в Налоговый кодекс.

Поправки вступят в силу в декабре следующего года.

По мнению опрошенных изданием экспертов, эта идея правительства заслуживает поддержки: таких иностранных граждан необходимо выделить в отдельную категорию налогоплательщиков и упростить им получение всех необходимых документов и справок.