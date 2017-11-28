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Мэрия Казани выразила соболезнования владелице «Бахэтле»

Мэрия Казани выразила соболезнования владелице "Бахэтле"
16+
Фото: "Вечерняя Казань"

Мэрия Казани выразила соболезнования гендиректору сети супермаркетов "Бахэтле" Муслиме Латыповой, у которой накануне скончалась мать Муршида Галиева, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Муршида Галиева военные годы работала в артели по пошиву одежды для фронта. После войны она 46 лет работала в сфере торговли, начав продавцов, а после став директором. Ее дочь также занялась торговлей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что вся сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу за 10 млрд рублей. Большая часть этой сумму приходится на татарстанскую сеть - 9,35 млрд рублей. А стоимость московских магазинов оценивают в 650 млн рублей. При этом, по оценкам экспертов, эту стоимость специалисты считают завышенной. Позже эту информацию опровергли.

Н. Вильданов, 29.11.2017, 12:35
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин29 ноября 2017, 12:38
Соболезнуем
0
0
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герцог29 ноября 2017, 12:38
Она военная была и уваженье заслужила
В военных людях есть всегда-своя божественная сила
0
1
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Народ29 ноября 2017, 12:49
10 млрд. ????
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