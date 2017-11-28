Мэрия Казани выразила соболезнования владелице «Бахэтле»

Мэрия Казани выразила соболезнования гендиректору сети супермаркетов "Бахэтле" Муслиме Латыповой, у которой накануне скончалась мать Муршида Галиева, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Муршида Галиева военные годы работала в артели по пошиву одежды для фронта. После войны она 46 лет работала в сфере торговли, начав продавцов, а после став директором. Ее дочь также занялась торговлей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что вся сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу за 10 млрд рублей. Большая часть этой сумму приходится на татарстанскую сеть - 9,35 млрд рублей. А стоимость московских магазинов оценивают в 650 млн рублей. При этом, по оценкам экспертов, эту стоимость специалисты считают завышенной. Позже эту информацию опровергли.