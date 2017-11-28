В Казани сгорел дом, пострадал ребенок-инвалид

Накануне в Авиастроительном районе Казани сгорел частный жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел на улице Ашхабадская, 47 около 12 часов дня.

- Дом горел полностью, существовала угроза распространения огня на соседние дома. По словам хозяев дома, внутри помещения никого осталось, - сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что хозяева дома самостоятельно эвакуировали 12-летнего мальчика-инвалида. Он был госпитализирован в ДРКБ с легкой степенью отравления угарным газом.

Также пострадали родители мальчика — 50-летний отец и 47-летняя мать. Они получили ожоги 1-2 степени головы, от госпитализации отказались.

- Общая площадь пожара составила 100 кв метров, - добавили в ведомстве.