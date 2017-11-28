Наверх
Прокурор Татарстана подтвердил: татарский язык в школах будет только добровольным
11:02, сегодня8
В Казани сгорел дом, пострадал ребенок-инвалид
10:54, сегодня
К Новому году ожидается всплеск хакерских атак на банки Татарстана
10:25, сегодня8
В школах Казани вводят новые методики изучения татарского языка
09:49, сегодня29
Как в Казани делают пластические операции по коррекции «азиатских глаз»
К Новому году власти Татарстана заказали 500 серебряных медалей за 2 млн рублей
08:59, сегодня6
Реклама
Оперную певицу из Казани Аиду Гарифуллину номинировали на «Грэмми»
08:37, сегодня11
СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным
08:15, сегодня82
Все о детях, старении и сексе: Чему казанские женщины научились в Школе женского здоровья
Сегодня в Казани будет без осадков и -3 градуса
06:12, сегодня
В Казани загорелось заброшенное здание архива кинохроники
20:12, 28.11.20179
Министр сельского хозяйства РТ: фермеры у нас получают самые крупные субсидии в России
19:10, 28.11.201720
ТВ-3 запускает шоу нового формата «Чернобыль. Зона обсуждения»
Казанец на бульдозере опрокинулся в реку и утонул
18:47, 28.11.20177
В Казани задержанный в машине полиции дважды ударил сам себя ножом
17:59, 28.11.201728
В Казани ищут двух подростков, сбежавших из больницы
17:36, 28.11.20175
Сотрудник ProKazan.ru на один вечер стал сварщиком и понял, что ошибся с выбором профессии
19-летний хакер из Казани "разводил" на деньги школьников из РТ, обещая им хорошие отметки
17:30, 28.11.201711
В Татарстане инвалид предупредил полицию о термоядерной бомбе в Москве
17:19, 28.11.201715
Антимонопольщики заподозрили "ТАИФ" и "Татнефть" в сговоре и завышении цен на топливо
17:06, 28.11.201714
Мнение эксперта: где в Казани найти «правильный» стейк
В Казани директор фирмы расстрелял парней, напавших на него после замечания
16:59, 28.11.201756
В Челнах под окнами дома прохожие обнаружили тело мужчины с пробитой головой
16:47, 28.11.20175
Афиша громких событий: концерт лучшие песни ДДТ, Лепс и концерт Патрисии Каас в Казани
16:33, 28.11.2017
Завтра в Казани похолодает до 3 градусов
16:13, 28.11.20171
В Татарстане началась масштабная проверка УФСИН комиссией из Москвы
15:55, 28.11.201715
Верховный суд РТ оставил в силе приговор парню, избившему сотрудника ГИБДД на Жилплощадке
15:45, 28.11.20177
Правительство Татарстана займется распродажей имущества Татфондбанка и Интехбанка
15:31, 28.11.201711
Грузовик с бесплатной едой появился на улицах Казани
15:05, 28.11.201726
Путин пообещал выплачивать семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц
14:50, 28.11.201786
Афиша 27 ноября - 5 декабря: выставка елочных игрушек и ночь в стиле Victoria's Secret
14:36, 28.11.2017
В Роспотребнадзоре расскажут, как казанцам сэкономить за услуги ЖКХ
14:24, 28.11.20179
Мэр Иннополиса о работе в IT-городе, виртуальной помощнице и стоимости проезда на шаттле
14:19, 28.11.201713
СМИ: торговый центр «Кольцо» попал в список самых уродливых зданий России
14:16, 28.11.201734
В Нижнекамске нашли мертвым пропавшего подростка
13:36, 28.11.20173
В Набережных Челнах уволили 12 учителей татарского языка
13:14, 28.11.201760
В Татарстане мужчина курил в ванной и погиб, еще двое пострадали
12:51, 28.11.201712
СМИ: цены на бензин не станут расти до конца года‍
12:40, 28.11.201720
Центробанк уменьшил уставной капитал «Тимер банка» до 1 рубля‍
11:56, 28.11.201713
Татарстан потратит на видеонаблюдение 91 млн рублей
11:42, 28.11.201713
В Казани Porsche Cayenne без номеров протаранил Ford и уехал‍
11:35, 28.11.201720
Активисты попросили Министерство образования открыть бесплатные курсы по татарскому
11:14, 28.11.201724
«Ростелеком» и Nokia объявили о начале конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»
10:50, 28.11.20172
Казань стала лидером по рождаемости среди городов-миллионников‍
10:48, 28.11.201716
Казань вошла в пятерку самых активных в «черную пятницу» городов России‍
10:10, 28.11.201710
Челнинца, который летел в Екатеринбург, связали скотчем на борту самолета
09:48, 28.11.201720
В казанском поселке Салмачи построят три 20-этажные «свечки»
09:27, 28.11.201763
СМИ: в ГИБДД подтвердили право водителей снимать полицейских на видео
08:59, 28.11.20178
Центральный стадион Казани исключили из перечня тренировочных площадок к ЧМ-2018
08:28, 28.11.201716
В Казани установят памятник Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой
08:10, 28.11.201738
Сегодня в Казани ожидается около 3 градусов мороза
06:15, 28.11.2017
«Ак Барс» в гостях выиграл у ХК Сочи
22:14, 27.11.20171
Анонимно в Казани: о сильных женщинах и сексе с проститутками на берегу Казанки
20:00, 27.11.201722
В Чистополе опровергли сообщение о превышении радиационного фона возле часового завода
18:53, 27.11.201714
Московские татары сняли видео в поддержку татарского языка
18:22, 27.11.201773
Обзор новогодних тендеров: в Казани построят космодром изо льда и волчонка Забиваку
18:06, 27.11.201713
В новогодние каникулы из Казани открываются авиарейсы во французский Гренобль
17:48, 27.11.20178
Завтра в Казани будет без осадков и -3 градуса
17:15, 27.11.2017
В Татарстане продавец бытовой техники совратил более полусотни детей со страниц школьников
16:57, 27.11.201724
План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения
16:39, 27.11.20175
В Челнах водитель "Лады" врезался в дерево и погиб
16:29, 27.11.201713
Экс-главу Татфондбанка Мусина вернули в СИЗО
16:01, 27.11.201716
Дочь, отправившая отца жить в машину под Казанью, сделала неожиданное заявление
15:56, 27.11.201733
В Казань приедут Анита Цой, Доминик Джокер и Владимир Пресняков
15:30, 27.11.201715
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

К Новому году ожидается всплеск хакерских атак на банки Татарстана

К Новому году ожидается всплеск хакерских атак на банки Татарстана
16+
Фото: pixabay.com

К Новому году число хакерских атак на банки Татарстана увеличится на 30%. Об этом заявил глава Центра информационной безопасности университета Иннополис Сергей Петренко, пишет РБК.

По его словам, в предновогодний период ожидается всплеск кибератак.

- Точно так же, как в отсутствие хозяев в течение длительного времени в квартире и на даче учащаются кражи, в предновогодний и новогодний период 2017—2018 годов следует ждать всплеска кибератак на банки, в том числе и Республики Татарстан, - отметил Петренко.

Так, по данным Центра информационной безопасности университета Иннополис, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, наблюдается рост количества событий безопасности на 85 % и инцидентов на 47 %.

- Увеличилось количество попыток эксплуатации уязвимостей, которые используются, например, при ransomware-атаках WannaCry и Petya, - считает эксперт.

Люция Кашапова, 29.11.2017, 10:25
Тэги: Высокие технологии
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

я29 ноября 2017, 10:31
Откуда такие точные данные-30%? Сами что ли взламывать будут?:-D
0
5
Согласны с автором?
ЖИРИНОВСКИЙ29 ноября 2017, 10:37
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ С МАРТА 2018(!)(!)
3
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:44
Да ладно, готовят население к тому, что местечковые банки позакрывают. Только причиной будет не "руководство все деньги украло", а "хакерская атака".
0
2
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
Откуда такие точные данные-30%? Сами что ли взламывать будут?:-D
Развернуть
Мазахака :-D
0
0
Согласны с автором?
герцог29 ноября 2017, 10:51
Они атак моднейших ожидали
И за границу деньги отправляли
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:01
Всплеск посадок удащьливых банкиров не ожидается?
0
1
Согласны с автором?
Yt29 ноября 2017, 11:03
Операция "Ы". Вы не беспокойтесь, все уже украдено до вас.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:08
уж банков то не осталось..
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 31
Голосовать
Голосов: 10
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru