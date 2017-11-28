К Новому году ожидается всплеск хакерских атак на банки Татарстана

К Новому году число хакерских атак на банки Татарстана увеличится на 30%. Об этом заявил глава Центра информационной безопасности университета Иннополис Сергей Петренко, пишет РБК.

По его словам, в предновогодний период ожидается всплеск кибератак.

- Точно так же, как в отсутствие хозяев в течение длительного времени в квартире и на даче учащаются кражи, в предновогодний и новогодний период 2017—2018 годов следует ждать всплеска кибератак на банки, в том числе и Республики Татарстан, - отметил Петренко.

Так, по данным Центра информационной безопасности университета Иннополис, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, наблюдается рост количества событий безопасности на 85 % и инцидентов на 47 %.

- Увеличилось количество попыток эксплуатации уязвимостей, которые используются, например, при ransomware-атаках WannaCry и Petya, - считает эксперт.