СМИ: цены на бензин не станут расти до конца года‍

До конца года цены на бензин и дизельное топливо не будут расти, пишут «Известия».

Так, согласно предписанию ФАС, нефтекомпании планируют увеличить продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 7% и дизеля на 20%, чтобы остановить рост цен на бензин.

- С начала ноября нефтекомпании поставили на биржу около 362 тыс. т бензина и 330 тыс. т дизеля, - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптовая цена на топливо, формирующаяся на бирже, является ориентиром для розничных цен на АЗС. Чтобы не допустить роста, ФАС совместно с Минэнерго регулируют уровень продаж на бирже.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что УФАС по РТ возбудило дело в отношении ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО «Татнефть-АЗС Центр», заподозрив компании в сговоре и завышении цен на дизельное топливо. Отмечается, что средняя цена на зимнее дизельное топливо в ПФО составила 38,88 рублей за литр, в Татарстане стоимость топлива составляла 39,5 рублей за литр. А розничная цена дизельного топлива на ООО «Татнефть-АЗС Центр» и ООО «ТАИФ-НК АЗС» была установлена в сумме 41 рубль за литр.