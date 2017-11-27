Министр сельского хозяйства РТ: фермеры у нас получают самые крупные субсидии в России

Фермеры в Татарстане получают самые крупные субсидии в России, рассказал глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов. Об этом сообщет РБК.

- Развитию малых форм мы оказываем серьезную поддержку, ежегодно более 2 млрд рублей. Такой поддержки нет ни в одном субъекте страны. Благодаря этому нам впервые удалось за 20 лет стабилизировать количество крупного рогатого скота. Это было затратно, но важно, что мы переломили ситуацию, увеличение поголовья в 24 районах, — заявил министр.

По его словам, на сегодня в Татарстане свыше 1,2 тысячи семейных ферм, по данному показателю республика первая в России.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в агропромышленном комплексе Татарстана в 2017 году составила 23,2 тыс. рублей в месяц. Отдельно по сельскому хозяйству зарплата находится в районе 20,9 тыс. рублей (без пищевой промышленности), произошел рост в 14 процентов по сравнению с прошлым годом.