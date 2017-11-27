В Казани задержанный в машине полиции дважды ударил сам себя ножом

В Казани в Юдино накануне рано утром, 27 ноября, 24-летний парень, задержанный за нарушение административного надзора, напал сам на себя в машине полиции, дважды ударив ножом. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Инцидент случился около 6 часов утра, в салоне служебного "УАЗ" вместе с задержанным находились двое полицейских. В какой-то момент задержанный достал из внутреннего кармана нож и дважды ударил себя. Одному из полицейских удалось вырвать у него нож, после чего были вызваны врачи, - рассказали ProKazan.ru.

Прибывшие медики госпитализировали парня, после его направили в наркодиспансер.