В Татарстане началась масштабная проверка УФСИН комиссией из Москвы

В Татарстане с 28 ноября по 14 декабря пройдет инспекторская проверка ФСИН России ревизорами из Москвы, возглавит проверку главный инспектор уголовно-исполнительной системы (УИС) управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Сергей Герасимов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

В ходе проверки комиссия оценит состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности колоний региона.

- Оценит работу всех служб, соблюдение законности и режима в исправительных учреждениях. Инспекторская проверка ФСИН России проводится один раз в пять лет. По ее результатам комиссия выносит заключение о состоянии дел в территориальном органе, - сообщили в УФСИН.

11 декабря с 17.00 до 19.00 в здании УФСИН России в Казани по улице Кремлевская 12/20 Сергей Герасимов проведет прием жалоб населения, предварительная запись по телефону 8 (843) 231-73-73.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани в исправительной колонии строгого режима №19 покончили с собой с разницей в несколько дней двое осужденных. Один из осужденных незадолго до суицида ждал жену на длительное свидание, однако она не приехала. Второй погибший был "замкнутый и особо ни с кем не общался".