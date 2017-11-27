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Правительство Татарстана займется распродажей имущества Татфондбанка и Интехбанка

Правительство Татарстана займется распродажей имущества Татфондбанка и Интехбанка
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Фото: архив ProKazan

Правительство Татарстана через Агентство по госзаказу РТ займется распродажей имущества обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка, такое решение приняли комитеты кредиторов татарстанских банков, пишет "Коммерсант".

Агентство будет организовывать торги имуществом банков на условиях "компенсации понесенных затрат", то есть без вознаграждения.

Пока что специалисты оценили 33 объекта недвижимости и 20 транспортных средств, принадлежащих Интехбанку. Их цена составляет 366,3 млн руб. и 19,3 млн руб. соответственно.

Семь активов Татфондбанка в виде акций, паев и долей оценивались в 2,88 млрд руб., а 105 объектов недвижимости на 484,8 млн руб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рыночная стоимость 106 объектов недвижимости банка составляет не 484,8 млн рублей, а 674,1 млн, именно во столько оценивает имущество банка "Союз оценщиков РТ".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка и ИнтехБанка  была отозвана лицензия.

Н. Вильданов, 28.11.2017, 15:31
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин28 ноября 2017, 15:50
Журнал мурзилка!
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1
Согласны с автором?
Горожанин28 ноября 2017, 15:57
Вот до чего довел страну этот фигляр пж
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 ноября 2017, 16:24
хитрые как распродавать имущество так тут как тут. как вложенные деньги вернуть, -"А мы тут не при чем". по своим же по дешевке разойдется все имущество.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 ноября 2017, 16:49
Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин28 ноября 2017, 16:51
Мир вам в добрые руки
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 ноября 2017, 16:58
Боятся, что без них всё украдут, хотят тоже клювики помочить
0
1
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