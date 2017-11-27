Грузовик с бесплатной едой появился на улицах Казани

Сегодня в рамках общероссийской акции «Щедрый вторник» на улицы Казани выехал грузовик с бесплатной едой для бездомных и нуждающихся, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что цель проекта — организовать на постоянной основе горячее питание для бездомных и нуждающихся.

- С самыми искренними намерениями мы приняли решение поддержать проект «Доброй Казани» в продолжение замечательной инициативы благотворительного склада. Ведь людей нужно не только одевать, но и кормить, - сказал депутат Казанской городской думы Рустам Рамазанов.

Отмечается, что режим работы фудтрака – минимум пять дней в неделю, однако график определяется совместно с фондами и ресторациями.

Кстати, сегодня в меню фудтрака были щи со свежей капустой, макароны с курицей, чай и булочка. Всего порядка 100 порций.