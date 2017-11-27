Путин пообещал выплачивать семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц

Их хотят платить с января 2018 года

В России установят ежемесячные выплаты на рождение первенца до полутора лет. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Нацстратегии действий в интересах детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, выплаты установят с января 2018 года. В среднем выплаты составят по 10,5 тысячи рублей в месяц. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.

Подобным образом намереваются "перезагрузить" демографическую политику в стране и стимулировать рождение. По словам Путина, ранее в стране обострилась демографическая ситуация, однако это было предсказуемо.

Президент также предложил продлить программу по выплате материнского капитала до 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее Путин подписал закон о замораживании материнского капитала до 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, согласно которому отменяется ежегодная индексация материнского капитала.