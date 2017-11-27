В Роспотребнадзоре расскажут, как казанцам сэкономить за услуги ЖКХ

Жители Казани смогут получить консультации оказании жилищно-коммунальных услуг в Роспотребнадзоре по РТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Консультации пройдут в декабре по улице Авангардная, 74 каждый второй и четвертый четверг месяца с 13.00 до 18.00. Консультации проводятся бесплатно, предварительная запись не требуется.

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о введении прямых договоров между поставщиками тепла и энергии и потребителями ЖКХ будет в ближайшее время внесен на рассмотрение в правительство России. По мнению авторов инициативы, управляющие компании в настоящее время используют собранные с жильцов средства нецелевым образом.