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19-летний хакер из Казани «разводил» на деньги школьников из РТ, обещая им хорошие отметки

19-летний хакер из Казани "разводил" на деньги школьников из РТ, обещая им хорошие отметки
16+
Преступника судят по статье, по которой ему грозит 4 года тюрьмы

Советский районный суд Казани начал рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Казани, который на протяжении нескольких месяцев "грабил" школьников со всей республики. Об этом порталу ProKazan.ru рассказал источник в органах следствия.

Как оказалось, молодой парень придумал хитрую схему заработка. Он связывался со школьниками и сообщал, что взломал сайт edu.tatar.ru и готов дать им доступ к электронному журналу, чтобы те могли исправить свои оценки. Разумеется не бесплатно. За свои услуги "хакер" просил по 1000 рублей с ученика.

Когда подростки перечисляли деньги, мошенник устанавливал на их компьютер дистанционно программу, которая якобы должна была дать им доступ к журналу на образовательном портале.

На самом деле сайт edu.tatar.ru никто не взламывал, а программа была "троянским конем", которая похищала данные со школьных компьютеров и пересылала мошеннику. Пока неизвестно, что преступник планировал делать с похищенными данными дальше.

- Обманул несколько десятков по всей республике, - рассказал источник. - По мере расследования данного преступления находились новые эпизоды, но он не сознавался и даже пытался сбежать в армию. Но на последнем допросе сознался в содеянном.

Парню предъявили обвинение по статье 273 Уголовного кодекса РФ, по которой ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.

Страница обвиняемого в соцсети

Страница обвиняемого в соцсети

Напомним, ранее портал ProKazan.ru сообщал о хакере, который "скачал" деньги из банкомата.

Рамиль Бикмуллин, 28.11.2017, 17:30
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 ноября 2017, 17:45
и хакнул выборы в сша
0
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Горожанин28 ноября 2017, 17:46
сказочный дол6аёб
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Горожанин28 ноября 2017, 18:10
Пытался сбежать в армию... раньше от незапланированной беременности парнерши бегали...
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