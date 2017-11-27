19-летний хакер из Казани «разводил» на деньги школьников из РТ, обещая им хорошие отметки

Преступника судят по статье, по которой ему грозит 4 года тюрьмы

Советский районный суд Казани начал рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Казани, который на протяжении нескольких месяцев "грабил" школьников со всей республики. Об этом порталу ProKazan.ru рассказал источник в органах следствия.

Как оказалось, молодой парень придумал хитрую схему заработка. Он связывался со школьниками и сообщал, что взломал сайт edu.tatar.ru и готов дать им доступ к электронному журналу, чтобы те могли исправить свои оценки. Разумеется не бесплатно. За свои услуги "хакер" просил по 1000 рублей с ученика.

Когда подростки перечисляли деньги, мошенник устанавливал на их компьютер дистанционно программу, которая якобы должна была дать им доступ к журналу на образовательном портале.

На самом деле сайт edu.tatar.ru никто не взламывал, а программа была "троянским конем", которая похищала данные со школьных компьютеров и пересылала мошеннику. Пока неизвестно, что преступник планировал делать с похищенными данными дальше.

- Обманул несколько десятков по всей республике, - рассказал источник. - По мере расследования данного преступления находились новые эпизоды, но он не сознавался и даже пытался сбежать в армию. Но на последнем допросе сознался в содеянном.

Парню предъявили обвинение по статье 273 Уголовного кодекса РФ, по которой ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.

Страница обвиняемого в соцсети

Напомним, ранее портал ProKazan.ru сообщал о хакере, который "скачал" деньги из банкомата.