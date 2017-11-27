Татарстан потратит на видеонаблюдение 91 млн рублей

В рамках программы «Безопасный город» в Татарстане установят камеры видеонаблюдения на 1180 объектах за 91,1 млн рублей млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, на 1047 объектах будет организовано видеонаблюдение с транслированием записей онлайн. На 133 объектах организуют локальное хранение видео таких зданий, как Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», парк «Черное озеро», Северный и Южный вокзалы, а также ряд скверов.

Отмечается, что видеонаблюдение будет вестись с 1 января по 31 декабря 2018 года 24 часа в сутки. Срок хранения записей — 30 суток.

Сообщается, что заказчиком выступило министерство связи и информатизации РТ. Аукцион пройдет 18 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Советском, Приволжском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани дворы уже оснащены системой видеонаблюдения. Установлено более 4 тысяч камер на 1219 многоквартирных домах.

Также планируется составить видеоархив с записями с камер наблюдения. Он будет доступен сотрудникам правоохранительных органов. Жители домов же смогут наблюдать за тем, что происходит во дворе в режиме онлайн. Камеры будут следить за въездом и выездом во двор, детской площадкой и мусорными баками.