СМИ: в ГИБДД подтвердили право водителей снимать полицейских на видео

Инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъемку. Об этом еще раз наполнил глава ГИБДД Михаил Черников, пишут «Известия».

Отмечается, что соответствующее письмо он направил всем региональным подразделениям.

- Норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, была исключена из административного регламента ГИБДД, но это не подразумевает запрета на запись происходящего для водителей, - уточняется в письме.

Также в документе уточняется, что ограничение на съемку действий сотрудников правоохранительных органов вводится законами «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О государственной тайне» и рядом других актов. В иных случаях граждане имеют право снимать происходящее.

Напомним, новый регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября. Так, согласно новому регламенту, теперь инспектор ГИБДД может остановить автомобиль в любом месте. Патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения, а сотрудники ДПС должны обращаться с водителями вежливо.

Если произойдет авария, то справку о ней выдавать не будут. Всю необходимую для страховщиков информацию инспектор внесет в протокол о ДТП. Подробно о новом регламенте ГИБДД можно прочитать по ссылке.