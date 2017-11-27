Центральный стадион Казани исключили из перечня тренировочных площадок к ЧМ-2018

Реконструкция Центрального стадиона в Казани обойдется бюджету более чем в 100 млн рублей

Центральный стадион Казани был исключен из перечня тренировочных площадок к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Также из перечня тренировочных площадок исключили учебно-тренировочную базу «Сокол» в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция Центрального стадиона в Казани обойдется бюджету более чем в 100 млн рублей. Подрядчик должен будет реконструировать фундаменты и несущие конструкции, провести отделочные работы, обновить основные коммуникации, в том числе системы водо-, тепло- и газоснабжения, а также провести благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы должны к 30 мая 2018 года.