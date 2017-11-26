В Чистополе опровергли сообщение о превышении радиационного фона возле часового завода

В Исполкоме Чистополя опровергли информацию, которая ранее появилась в СМИ, что рядом с часовым заводом зафиксировали превышение радиационного фона.

- Городской прокуратурой совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по РТ проведены замеры радиационного фона в районе часового завода города Чистополя. Замеры проведены с использованием приборов СРП-88Н и ДКГ-03 "Грач". По результатам измерений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на прилегающей территории в районе часового завода не превышает значений, установленных СанПиН. Поверхностных радиационных аномалий на обследуемой территории не обнаружено, - говорится в сообщении.

Напомним, в советское время завод выпускал часы для сотрудников министерства обороны. Часы для военных снабжали светящимся циферблатом. А изготавливали его из радиоактивного трития.

- Тогда ведь никто не знал до конца о вреде радиации, только после Чернобыля стало понятно, насколько это опасно. Выпуск часов продолжался до перестройки, а отходы от использования радиоактивного вещества теперь можно найти по всему городу. А самое загрязненное место — овраг у завода, - говорилось в СМИ.

Отмечалось, что именно туда сбрасывали основную часть отходов. Пробовали все это очистить. Но на полную очистку города требуется очень много денег.