Анонимно в Казани: о сильных женщинах и сексе с проститутками на берегу Казанки

Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

О сексе

- Живу рядом с берегом реки Казанки. Гуляю там часто с детьми. Это место давно превратилось в сборище машин, в которых мужчины проводят время с девочками легкого поведения. Разбросанные всюду презервативы, салфетки - это уже норма. Реально засрано все... Некоторые вообще ничего и никого не стесняются, как например один на темно-синем Хундае. Ну мало того, что у тебя машина не тонированная, так ты ее ставишь прямо на дороге! Он прямо регулярно в обеденное время там появляется. Ну хочешь ты девушку легкого поведения, никто ж не против. Полно отелей на час. Почему я и мои дети должны все это видеть? Или у тебя тысячи рублей на отель нет? Реально надоело. Хуже самых последних животных

О сильных женщинах

- Мой знакомый поражается: все меньше и меньше девушек хотят замуж. Как так? Прям в недоумении весь. А чего нам хотеть-то? Работаем наравне, зарабатываем наравне, а то и больше, зато домой приходишь и надо еще убрать, приготовить поесть, постирать, погладить рубашку, в то время как оно будет чесать **** на диване, причем и секс зачастую совсем уж никудышный. Если мужчина - приспособленец и трутень, то зачем такой нужен? На разъяснения обиделся. Видимо, как раз тот самый случай.

О помощи

- Убеждаюсь в который раз, что люди у нас злые... Хотела помочь подруге помириться с парнем, так как она звонила и плакала, как ей без него плохо. В итоге, при моей попытке помочь, она разорвала со мной все отношения, настроила против меня еще нескольких человек, сказала, что ни о чем не просила, что ей это не надо.. А сейчас они помирились... Счастливы снова.. А я че? А я лошара. Да еще и без друзей. Будьте эгоистами и даже не пытайтесь вникнуть в проблемы других!

О гигиене

- От моей новой коллеги по работе ужасно пахнет потом! За 2 метра! Как ей намекнуть то,а? Я не могу же ничего сказать, как я скажу? Подруга, ты воняешь? Девушки, пользуйтесь антиперспирантами! Ну как так можно то, а?