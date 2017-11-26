В новогодние каникулы из Казани открываются во французский Гренобль

В новогодние каникулы из Казани открываются прямые авиарейсы во французский Гренобль, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Так, из столицы Татарстана самолеты будут отправляться 30 декабря и 6 января в 4.30. Из Гренобля обратно в Казань можно будет вылететь 6 января в 8.15 и 15 января в 19.40 (для каждого аэропорта указано местное время).

Длительность перелета составит 5 часов. Полеты будут осуществляться на авиалайнере Airbus A320.

Напомним, ранее сообщалось, что с 28 декабря авиакомпания «Россия» запускает из Казани новый рейс в Шарджу (третий по величине город в ОАЭ). Чартерная программа полетов будет выполняться до 22 марта 2018 года по четвергам и воскресеньям в 13.20 на самолетах Boeing 737-800. Также запланирован один рейс в понедельник 1 января будущего года в 05.15.