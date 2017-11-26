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План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения

План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения
16+

27 ноября 2017 года Центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (ПАО «Ростелеком») и Рабочая группа «Информационная инфраструктура» при АНО «Цифровая экономика» (организует работу группы ПАО «МегаФон») представили проект плана мероприятий по развитию информационной инфраструктуры для цифровой экономики для общественного обсуждения. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

«Беспилотный транспорт, платформы виртуальной реальности и биометрии, телемедицина, дистанционное образование, «умный» город – развитие этих цифровых экосистем может принести по разным оценкам, дополнительный прирост экономики от 0,4 до 0,9% ВВП в год. Таких амбициозных результатов можно достичь, только создав ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и перспективные потребности граждан, бизнеса и государства в передаче, хранении и обработке данных, - отметил Вице-Президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком», руководитель Центра компетенций Борис Глазков. – Представленный сегодня план - результат совместной работы ведущих участников рынка, которые, невзирая на конкурентные противоречия, смогли выработать консолидированное видение по основным направлениям развития инфраструктуры для цифровой экономики. В настоящее время мы завершаем процесс согласования документа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, после чего документ будет передан на рассмотрение и одобрение в Подкомиссию по цифровой экономике при Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности».

В работе над планом мероприятий приняли участие 114 представителей ведущих компаний в сфере ИТ и телекоммуникаций. Разработанный экспертным сообществом план содержит более 300 мероприятий с конкретными предложениями по развитию сетей связи пятого поколения (5G), инфраструктуры хранения и обработки данных, созданию «цифровых» инфраструктур для транспортных коридоров, обеспечению равного доступа граждан к цифровым сервисам в сфере здравоохранения и образования, формированию инфраструктурного уровня нового типа - цифровых инфраструктурных платформ.

Важной особенностью разработанного плана является то, что он включает в себя не только мероприятия по реализации крупных государственных инфраструктурных проектов, но и инициатив бизнеса. Так, например, масштабное развитие сети ЦОДов в регионах с присутствием в каждом федеральном округе, в том числе в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, а также других городах, предполагается в рамках совместного проекта ПАО «Ростелеком» и ГК «Росатом».

Отдельный раздел плана мероприятий посвящён мерам поддержки создания инфраструктурных компонентов нового типа – цифровым инфраструктурным платформам. Ключевой особенностью такого вида платформ является возможность их переиспользования и применения в самых различных отраслях экономики. Так, например, сквозная платформа индустриального интернета, с одной стороны, позволит ускорить и упростить переход отечественной промышленности на «рельсы» «Индустрии 4.0», а с другой – стимулировать развитие «умного» транспорта, обеспечив связность транспортных средств и дорожной инфраструктуры. В целом, в плане мероприятий предусмотрено определение и создание не менее 5 цифровых инфраструктурных платформ, а также разработка мер их поддержки, в том числе со стороны институтов развития.

«Мы удовлетворены результатами сотрудничества и степенью готовности плана мероприятий. Рабочая группа обсудила около 50 «открытых» вопросов и нашла для них оптимальные решения. Например, было предложено внедрять сети нового поколения 5G не только в городах «миллионниках», но и в отдельных отраслях экономики, отталкиваясь от наиболее перспективных сценариев применения. Конечно, еще многое предстоит сделать: продумать конкретные шаги по исполнению плана, актуализировать его с учетом специфики отдельных отраслей, отладить механизмы управления, - отмечает Анна Серебряникова, Операционный директор ПАО «МегаФон», руководитель Рабочей Группы «Информационная инфраструктура». - Особенно приятно отметить, что документ подготовлен не «для галочки»: учтены мнения представителей бизнес-сообщества и в результате положения плана в полной мере соответствуют логике экономической целесообразности и практической возможности реализации».

ProKazan.ru, 27.11.2017, 16:39

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Комментарии

герцог27 ноября 2017, 17:18
Вот план представлен смотрят все и одобрительно кивают
Однако в целом в плане том они ничто не понимают
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