Экс-главу Татфондбанка Мусина вернули в СИЗО

Сегодня, 27 ноября, экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина вернули в СИЗО из больницы. Об этом порталу ProKazan.ru сообщила начальник пресс-службы УФСИН по РТ Инга Мазуренко.

- Роберта Мусина вернули в СИЗО после обеда. Его состояние здоровья улучшилось, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Мусина экстренно госпитализировали из СИЗО 24 ноября. В больнице он находился под охраной сотрудников УФСИН по РТ.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.