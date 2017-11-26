В Казань приедут Анита Цой, Доминик Джокер и Владимир Пресняков

В Казань на фестиваль «Добрая волна» приедут звезды российской эстрады Владимир Пресняков, Анита Цой, Наталья Подольская, Доминик Джокер, Дина Гарипова и Игорь Крутой. Об этом сегодня сообщил первый заместитель руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов.

- Фестиваль станет одним из приятных сюрпризов в преддверии Декады инвалидов для талантливых детей с особенностями здоровья, достигших высоких результатов в творчестве, - отметил он.

Напомним, 30 ноября в Казани пройдет аналог «Детской Новой Волны», фестиваль соберет детей с ограниченными возможностями здоровья, которые смогут показать свои таланты, а также других детей. На фестивале выступят воспитанники академий Игоря Крутого из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Кроме того, на сцену выйдут дети, ставшие победителями детской «Новой волы» и «Детского Евровидения». Ведущим концерта станет актер Александр Олешко.

Кстати



Детская Новая волна — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Аналог «взрослой» Новой волны с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 12 лет.