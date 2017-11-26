У администратора паблика, опубликовавшего видео наезда на гаишника в Казани, прошли обыски

У администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который опубликовал видео наезда на сотрудника ГИБДД в центре Казани, прошли обыски, пишет «Медиазона».

Отмечается, что обыск у Воронцова прошел по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст.132 УК).

- Эту ситуацию полностью раскачивал я. Я первый, кто получил это видео с регистратора, и я это отдаю в СМИ. Сначала дело заминалось, но теперь берет на контроль лично Бастрыкин. Военного следователя вроде как должны уволить, но он там, конечно, борется до последнего. А гаишнику на день милиции, 10 ноября, президент Татарстана Минниханов вручает медаль. То есть как бы хорошее дело, - сказал Воронцов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что военного следователя Следственного комитета старшего лейтенанта юстиции Игоря Пилипенко могут уволить из ведомства по завершению служебной проверки.

- Военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил Правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал. По результатам служебной проверки будет дана правовая оценка действиям старшего лейтенанта юстиции Пилипенко, а также принято принципиальное решение о целесообразности дальнейшего прохождения им военной службы, - сообщили в СК.

Кстати, следователь еще в прошлом году был лишен водительских прав. При этом 8 ноября на улице Пушкина следователь, ехавший на KIA, совершил поворот налево при выключенных поворотниках и на запрещающий свет светофора. Сотрудник ГИБДД потребовал остановиться, однако водитель продолжил ехать, проехав дорогу на красный сигнал светофора. На перекрестке с улицей Профсоюзной он остановился, так как путь ему преграждали другие автомобили. Инспектор подошел в водителю и предложил показать документы, однако тот резко поехал вперед, протащив полицейского.