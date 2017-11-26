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В Казани похитили две куртки стоимостью свыше 800 тысяч рублей

В Казани похитили две куртки стоимостью свыше 800 тысяч рублей
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани в магазине Stefano Ricci на улице Чернышевского неизвестные похитили две мужские куртки стоимостью 820 тысяч рублей, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Предварительно, преступление произошло около 20 часов 18 ноября, однако пропажу удалось обнаружить только спустя несколько дней, 26 ноября.

- По данному факту возбудили дело по статье "Кража", с места происшествия изъяли записи камер видеонаблюдения, - рассказали ProKazan.ru.

Идет расследование уголовного дела.

Денис Зарипов, 27.11.2017, 14:30
Тэги: Происшествия
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Комментарии

угу27 ноября 2017, 14:39
Курки ?
Курки !
Курки !
Курки !
Куркиииииии
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
Курки ?
Курки !
Курки !
Курки !
Куркиииииии
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Курка - маленькая курочка! :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 14:51
Почти цыпа.
0
0
Согласны с автором?
Уху евший27 ноября 2017, 14:59
Курки, яйки, млеко :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 15:01
Бгаг
Курка, млеко яйки
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 15:09
Всех смутили курки, но никого не смущает цена )))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 15:11
Куртки из кожи ягодиц Димаса
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 15:12
Из чего такие дорогие куртки золотой нитью штоли прошили или пуговицы на них брилиантовые, вообще история напоминает ограбление шпака "куртки замшевые две, портсигар отечественный тоже две":-)
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