В Казани похитили две куртки стоимостью свыше 800 тысяч рублей

В Казани в магазине Stefano Ricci на улице Чернышевского неизвестные похитили две мужские куртки стоимостью 820 тысяч рублей, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Предварительно, преступление произошло около 20 часов 18 ноября, однако пропажу удалось обнаружить только спустя несколько дней, 26 ноября.

- По данному факту возбудили дело по статье "Кража", с места происшествия изъяли записи камер видеонаблюдения, - рассказали ProKazan.ru.

Идет расследование уголовного дела.