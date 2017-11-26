В Казани в торговом центре у студента украли меч

В Казани в торговом центре "Олимп" неивзестный украл сувенирный меч и кепку у 17-летнего студента Казанского университета им. Тимирясова, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 25 ноября около 16:00 студент находился в помещении торгового центра, где на него напал неизвестный и забрал меч с кепкой.

- Из ТЦ была изъята видеозапись, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж", - сообщили ProKazan.ru.

Идет расследование.