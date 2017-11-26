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Уроженка Казани стала очевидцем извержения вулкана на Бали

Уроженка Казани стала очевидцем извержения вулкана на Бали
16+
Фото: www.instagram.com/polisandraa/
Вулкан Агунг на Бали за последние дни извергался трижды

Уроженка Казани Полина Бокова, которая живет на Бали, стала очевидцем извержения вулкана Агунг. Фотографии извержения вулкана девушка опубликовала в своем Instagram.

- И аэропорт закрыли, - подписала фото Бокова.

Напомним, вулкан Агунг на Бали за последние дни извергался трижды. Из опасной зоны уже эвакуировали 24 тыс человек. По последним данным, на Бали находится около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 россиян.

Люция Кашапова, 27.11.2017, 12:44
Тэги: Туризм
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Комментарии

Шуана27 ноября 2017, 12:51
#сказочноебали :-P
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Горожанин27 ноября 2017, 13:07
Капуста, мясо, голубцы.
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Дед27 ноября 2017, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Капуста, мясо, голубцы.
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Кожа, жилы, колбаса.:-D
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Горожанин27 ноября 2017, 13:29
Выгодно торгонула кормилицей уроженка Казани, удачно пристроилась.
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Настя27 ноября 2017, 13:45
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