В Казани осудили мужчину, который надругался над племянницей, сняв все на видео

В Казани осудили 38-летнего местного жителя, который надругался над 11-летней племянницей, сообщает прокуратура РТ.

Напомним, весной 2016 года подозреваемый, проживавший с семьей брата, остался наедине с 11-летней племянницей и совершил в отношение нее насильственные действия сексуального характера, сняв все это на мобильный телефон.

Позже мужчина переехал от родственников и прислал девочке сделанные им фотографии, пообещав, что распространит их, если она расскажет о произошедшем. Обратив внимание на подавленное состояние ребенка, родители выяснили причину и обратились в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как сообщает прокуратура РТ, причастность к совершению преступления мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, так и не признал.

- С учетом особо опасного рецидива, суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года, - добавили в ведомстве.