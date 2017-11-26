В Казани в РЦ «Ривьера» мужчина устроил кровавую драку с любовником жены

Девушка спустилась в холл на вечернюю программу, пока ее муж оставался в номере, и начала целоваться с другим

В Казани в ТЦ "Ривьера" в минувшую пятницу произошла драка - мужчина, увидевший, как его жена целуется с другим, напал на него, они подрались, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, девушка спустилась в холл на вечернюю программу, пока ее муж оставался в номере. Когда мужчина неожиданно спустился, он увидел, как его жена обнимается и целуется с другим.

Мужчины подрались, в результате оба они получили травмы, очевидцы вызвали полицию. Супруг, который пострадал сильнее, написал по данному факту заявление в полицию.