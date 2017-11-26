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Подводя итоги: в Казани по итогам года средняя зарплата составит 34 тысячи рублей

Подводя итоги: в Казани по итогам года средняя зарплата составит 34 тысячи рублей
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Фото: архив ProKazan
Самые высокие зарплаты по итогам года - в сфере энергетики и финансов, около 50 тысяч рублей

В Казани по итогам 2017 года средняя зарплата составит 34 тысячи рублей, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

- За 9 месяцев этого года на крупных и средних предприятиях среднемесячная зарплата составила 39 188 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7,8%. Среднемесячная зарплата сотрудников малых предприятий составила 25 071 рублей, что на 4,2% больше прошлого года, - заявил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

Самые высокие зарплаты по итогам года - в сфере энергетики и финансов, около 50 тысяч рублей. В сфере здравоохранения средняя зарплата составляет чуть больше 28 тысяч рублей, в сфере образования - почти 30 тысяч рублей, в гостиничном бизнесе - 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в агропромышленном комплексе Татарстана в 2017 году составила 23,2 тысяч рублей в месяц.

Н. Вильданов, 27.11.2017, 09:46
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин27 ноября 2017, 09:58
Враньё. Зарплата врача на 1 ставку как была, так и осталась 20000 р. У учителей и того меньше
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Горожанин27 ноября 2017, 10:20
Меня родители с детства учили врать и всех ненавидеть
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Горожанин27 ноября 2017, 10:24
Пи...олы!
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djkr27 ноября 2017, 10:32
Сейчас начнутся голубцы:-D.
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кайот27 ноября 2017, 10:34
Средняя зарплата определяется вместп с высокооплачиваемыми представителями бизнеса.Правильнее было бы их исключить из подсчётов так как они составляют ничтожно малую часть по отношению к общей работающей массе.Народные массы получают по-разному.Средняя сумма колеблется от 11 до 18. Я лично имею мнение что средняя -14.И у тех и у других к концу месяца остаётся после рельефоф покупок около 4.Доказательство: многие кладут в банк на проценты в год (я исключаю крупных и средних представителей бизнеса) -около 30-40. Часть покупает золото(кольца,пластинки,монеты). Часть переворачивает в валюту.Особой разницы в питании по сравнению с социализмом не видна(только упаковок стало больше).В Кремле отчётливо должны понимать что спад экономики связан с плохой покупкой спиртного, а это связано в свою очередь с тем что водка низкого качества-так как в основном водка шла при(социализме картофельная(она обладала регенерирующим действием и укрепляла организм,омолаживала его).Но вследствии перестрофки экономики картофельные заводы по производству водки были переоборудованы в заводы на зерновой основе.Запад нас опережает в качестве водки так как там появилась новая синтетическая водка которая изготовляется из этилена(газа),серной кислоты и некоторых других моментов очистки.В нашей стране гналась в своё время водка из керосина которую пробовал сам Хрущёв и дал добро на её производство.Рынок теснит ещё китайская водка из опилок.Хорошо бы восстановить производство картофельной водки как самой лучшей водки в мире.Ведь на картофельной водке мы сумели первыми выйти в космос.Но предпренимателем выгодна водка среднего класса(лишь бы не отравились).Сейчас многие покупают богатые люди самогонные аппараты и гонят на дачах и коттеджах так называемый первач из картошки.Не видно в магазинах покупателей водки
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djkr27 ноября 2017, 10:35
А если серьезно сколько можно врать? А главное верить в свое вранье.
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Горожанин27 ноября 2017, 10:39
Кому нужно это откровенное вранье.Неужели кто даёт эту информуху с головой все порядке и если у него справка от психиатра.
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горожанка27 ноября 2017, 10:40
Ставка анестезиолога -реаниматолога 11700, без вычета налогов.
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кайот27 ноября 2017, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Средняя зарплата определяется вместп с высокооплачиваемыми представителями бизнеса.Правильнее было бы их исключить из подсчётов так как они составляют ничтожно малую часть по отношению к общей работающей массе.Народные массы получают по-разному.Средняя сумма колеблется от 11 до 18. Я лично имею мнение что средняя -14.И у тех и у других к концу месяца остаётся после рельефоф покупок около 4.Доказательство: многие кладут в банк на проценты в год (я исключаю крупных и средних представителей бизнеса) -около 30-40. Часть покупает золото(кольца,пластинки,монеты). Часть переворачивает в валюту.Особой разницы в питании по сравнению с социализмом не видна(только упаковок стало больше).В Кремле отчётливо должны понимать что спад экономики связан с плохой покупкой спиртного, а это связано в свою очередь с тем что водка низкого качества-так как в основном водка шла при(социализме картофельная(она обладала регенерирующим действием и укрепляла организм,омолаживала его).Но вследствии перестрофки экономики картофельные заводы по производству водки были переоборудованы в заводы на зерновой основе.Запад нас опережает в качестве водки так как там появилась новая синтетическая водка которая изготовляется из этилена(газа),серной кислоты и некоторых других моментов очистки.В нашей стране гналась в своё время водка из керосина которую пробовал сам Хрущёв и дал добро на её производство.Рынок теснит ещё китайская водка из опилок.Хорошо бы восстановить производство картофельной водки как самой лучшей водки в мире.Ведь на картофельной водке мы сумели первыми выйти в космос.Но предпренимателем выгодна водка среднего класса(лишь бы не отравились).Сейчас многие покупают богатые люди самогонные аппараты и гонят на дачах и коттеджах так называемый первач из картошки.Не видно в магазинах покупателей водки
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Я рекомендую пить иностранную синтетическую водку"Нефть". Секретная технология изготовлена в Швеции и Англии.Изготовляется в основном путём той же бутлеровской реакции с добавкой новейших технологий очистки.Так же есть водка английская(чёрного цвета,но можно и видеть её оранжевой.
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Горожанин27 ноября 2017, 10:41
Ну, пора закупать попкорн! )))
А может ПроКазан опять тему с голосованием устроит? Была такая года полтора назад - так там люди совсем другие зарплаты указывали. Интересно было бы повторить.
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