Подводя итоги: в Казани по итогам года средняя зарплата составит 34 тысячи рублей

Самые высокие зарплаты по итогам года - в сфере энергетики и финансов, около 50 тысяч рублей

В Казани по итогам 2017 года средняя зарплата составит 34 тысячи рублей, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

- За 9 месяцев этого года на крупных и средних предприятиях среднемесячная зарплата составила 39 188 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7,8%. Среднемесячная зарплата сотрудников малых предприятий составила 25 071 рублей, что на 4,2% больше прошлого года, - заявил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

Самые высокие зарплаты по итогам года - в сфере энергетики и финансов, около 50 тысяч рублей. В сфере здравоохранения средняя зарплата составляет чуть больше 28 тысяч рублей, в сфере образования - почти 30 тысяч рублей, в гостиничном бизнесе - 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в агропромышленном комплексе Татарстана в 2017 году составила 23,2 тысяч рублей в месяц.