В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Минздрав готовит законопроект, который позволит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку, пишут «Известия». По мнению экспертов, если людям с ВИЧ разрешат усыновление, у детей с таким же заболеванием будет больше шансов обрести семью.

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции предполагает формирование социальной среды, исключающей дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита, отмечают в минздраве. План реализации этой стратегии включает внесение поправок в перечень заболеваний, с которыми человек не может усыновить ребенка. Изменения в законодательство планируется внести ко второму кварталу 2018 года.

В постановлении правительства «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка», нет пункта о том, что ВИЧ-инфицированным запрещается брать в семью приемных детей. Но есть норма, по которой при наличии инфекционных заболеваний можно подавать документы только после прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. При ВИЧ же человек пожизненно находится под наблюдением специалистов, поэтому взять приемного ребенка невозможно.