Минниханов выложил в Инстаграм фото со своей мамой и посетил гран-при «Формулы 1»

Сегодня вечером Рустам Минниханов опубликовал в своем Инстаграме фотографию с Рамзаном Кадыровым. Снимок сделан на последнем Гран-при сезона «Формулы-1».

- С братом, - прокомментировал он.

Чуть позже президент Татарстана в честь Дня матери опубликовал фотографию со своей мамой и сыном.

- Энилэр кене белэн! - написал он.

Отметим, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби (ОАЭ). Основная цель визита - участие в седьмом заседании Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.