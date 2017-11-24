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Мать 13-ти детей из Казани: «С капризами справляюсь стаканом воды»

Мать 13-ти детей из Казани: «С капризами справляюсь стаканом воды»
16+
Фото: Ольги Плешковой
В День матери ProKazan.ru побывал в гостях в самой многодетной семье столицы РТ

Самая многодетная мама Казани живет в поселке Киндери. Ольга Бочкова мама уже 13-й раз, самому младшенькому в семье всего 10 месяцев. К ним ProKazan.ru и отправился в гости.

Ольга встретила меня у ворот дома в частном секторе. Едва я только зашла на веранду, из-за двери показались любопытные головки: кто пришел?

- А вы у нас останетесь? - сразу спросила Кармелита, очевидно, самая смелая. Мы с Ольгой улыбнулись, и я объяснила, что пришла только в гости.

Малыши за руки с двух сторон ведут меня в дом. Ольга уже хлопочет на кухне, что-то варит в кастрюле, ставит на стол конфеты, блины, чай… Я насчитала семь фильтров для воды, пятилитровый термопот и чайник, и Ольга говорит, что это еще мало, семья дополнительно подогревает воду.

Ольга рассаживает малышню по местам, наливает каждому чай. Дети ждут, пока гостья первая возьмет блинчик. Все смотрят конфеты в тарелочке - последних не так много.

Я ожидала увидеть нечто более масштабное: котел супа, тазики салатов, мешок макарон, но Ольга отшучивается, в большой семье зубами не щелкают. Оптом тут никто не закупается, все равно быстро съедят. Да и кухню большой назвать нельзя.

- Мы не готовим заранее, - говорит Ольга. - Все, что приготовим, сразу и съедим. Дети у меня не будут есть подогретое. Даже заготовки долго не держатся, тут же уходят на стол.

Нет здесь и бытовых запасов вроде десятков тюбиков зубной пасты или коробок с рулонами туалетной бумаги. Все покупается по мере необходимости, в магазине рядом.

Утро в этой семье начинается в 4-5 утра. Старшие помогают маме приготовить завтрак и собираются в школу. Младшие остаются с матерью дома, семья не может себе позволить отправить в детский сад сразу нескольких.

- А я маме помогаю, - вступает в разговор Кармелита. В ее интонации чувствуется гордость. - Я посуду мою.

Мама подтверждает: и посуду моет, и пыль протирает, и в труднодоступные места залазит. Целый день семья занята уборкой, затем приготовлением обеда, затем снова домашними хлопотами. Занята именно семья, а не только мама.

- Старшие помогают, спасибо им за это, и поесть приготовить, и с маленькими посидеть. Бывало так, что мне маленького только на кормление приносили.

Стирка не прекращается никогда. Пятикилограммовая пачка порошка уходит за неделю. Ольга вздыхает, скоро полетит вторая стиральная машина. Ей на замену уже купили новую, так как даже один день без машинки здесь допустить просто нельзя.

Ольга с улыбкой рассказывает, как вышла замуж. Уже на третий день знакомства с будущим мужем Евгением они стали жить вместе.

- Любовь была с первого взгляда. Мне тогда было восемнадцать лет. Родители были в шоке, конечно. Нельзя сказать, что я мечтала о такой большой семье. Но и выросла я в многодетной, нас было в семье 8. Да аборт считаю грехом, нельзя убивать нерожденного ребеночка. Когда беременею, всей семьей обсуждаем, никогда не было, чтобы старшие дети сказали, нет, мам не надо.

Ольга из Альметьевска, семья переехала в Казань два года назад. В Казани она успела родить двоих детей, а вот в роддоме Альметьевска ее знали, как родную.

- Меня там знали, хорошо принимали, но никогда не спрашивали: зачем столько? Я им благодарна за это. Вот как объяснить? Дети же рождаются не зачем-то. Кто-то говорит, что мы специально рожаем, чтобы получать какие-то пособия. Да какие пособия, на одного ребенка выделяется по 50 рублей!

Ольга говорит, что с уроками младшеньким помогают старшие, но проверку дневников ведет лично. Так и сдают, стопочкой на стол маме. После можно устроить киносеанс. Отвести 13 детей в кино семья позволить себе не может, поэтому домой купили домашний кинотеатр. Какие смотреть мультики семья выбирает путем голосования. Сегодня вот победил “Гадкий я -3”. Малыши трижды прибегали забрать меня на просмотр, в итоге отвели за обе ручки.

Пока дети увлеченно смотрят мультфильм, часть из них засыпает, их относят на руках в комнату. По одному малыши забираются к маме за порцией ласки. Каждого она обнимает, гладит по головке, целует в лобик. На вопрос, какая она мама, строгая или добрая, Ольга ответить затрудняется.

- Бывает, что надо проявить строгость, а как же. Но в целом у нас все очень демократично. Без капризов не обходится, но я справляюсь с этим с помощью стакана воды, просто брызгаю на раскапризневшего ребенка. И то это крайняя мера, обычно обходится одним видом стакана.

Выход в город семье дается непросто, автомобиль у семьи хоть и есть, но это стандартная легковушка. Да и глава семейства не так давно получил права. Поэтому на прогулку выезжают на автобусе. Чтобы дети не разбежались, существует железное правило: держаться за руки.

Вечером в доме перекличка: отец заходит в каждую спальню и проверяет детей. По головам не считает, зато в помощь ему список из всех членов семейства. Дома детям положено быть не позже 8 вечера.

Ольга признается, что из-за лишнего веса сейчас ей немного тяжело. Однако на вопрос, будет ли рожать еще, не раздумывая отвечает “конечно буду”.

Ольга Плешкова, 26.11.2017, 17:00
Тэги: Семья
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Комментарии

Горожанин26 ноября 2017, 17:08
Да уж.Надо было не детей водой ''остужать '', а мужа. :-D
Лучший комментарий
1
17
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Ирина26 ноября 2017, 17:31
Предохраняться не пробовала или так и будет до климакса рожать?!
1
8
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Горожанин26 ноября 2017, 17:46
Залазит - такого слова для журналиста быть не должно.
0
2
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