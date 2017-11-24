На улице Родины мужчина сгорел в автомобиле, который стоял в гаражном боксе

Накануне вечером, 25 ноября, в гаражном кооперативе «Ватан» на улице Родины в Советском районе Казани в автомобиле «Нива» сгорел 43-летний мужчина. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, все произошло в гаражном боксе № 26.

- На месте пожара сложилась следующая обстановка: шел дым из гаража, ворота были открыты, горение происходило внутри салона автомобиля, - рассказали в МЧС.

Прибывшие на место спасатели потушили автомобиль за 2 минуты. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.