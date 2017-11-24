Девушка из Казани, которая недавно стала новой участницей «Дома 2», ушла с проекта

20-летняя Екатерина Шерстобитова из Казани, которая недавно стала новой участницей "Дома 2", ушла с проекта. Об этом она сообщила, опубликовав пост в Инстаграм.

- Я безумна рада, что мне выпал такой шанс - поучаствовать в многолетнем шоу #ДОМ2, на данный момент я не участвую в этом проекте, меня никто не выгонял, ушла я сама по своей собственной инициативе, т.к мне было довольно тяжело там находиться. Я проверила отношение ко мне как родных, так и друзей, оказалась, что и тех других очень мало. Это неимоверный опыт, это очень круто, но я поняла одно - то, чего я хотела всю свою жизнь с самых ранних лет (быть в телевизоре) я не хочу этого, слишком зависима от своего города, не могу я просто так взять и исчезнуть.