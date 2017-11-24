Девушка из Казани, которая недавно стала новой участницей «Дома 2», ушла с проекта

20-летняя Екатерина Шерстобитова из Казани, которая недавно стала новой участницей "Дома 2", ушла с проекта. Об этом она сообщила, опубликовав пост в Инстаграм.
- Я безумна рада, что мне выпал такой шанс - поучаствовать в многолетнем шоу #ДОМ2, на данный момент я не участвую в этом проекте, меня никто не выгонял, ушла я сама по своей собственной инициативе, т.к мне было довольно тяжело там находиться. Я проверила отношение ко мне как родных, так и друзей, оказалась, что и тех других очень мало. Это неимоверный опыт, это очень круто, но я поняла одно - то, чего я хотела всю свою жизнь с самых ранних лет (быть в телевизоре) я не хочу этого, слишком зависима от своего города, не могу я просто так взять и исчезнуть.
Я никогда не о чем не жалею,начнём с этого ) я безумна рада что мне выпал такой шанс поучаствовать в многолетнем шоу #ДОМ2 , на данный момент я не участвую в этом проекте , меня никто не выгонял ,ушла я сама по своей собственной инициативе , т.к мне было довольно тяжело там находиться, я проверила отношение ко мне как родных,так и друзей ,оказалась что и тех и других очень мало. Это неимоверный опыт , это очень круто ,но я поняла одно,то чего я хотела всю свою жизнь, с самых ранних лет (быть в телевизоре) я не хочу этого ,слишком зависима от своего города , не могу я просто так взять и исчезнуть ) теперь цель стоит совершенно другая и сколько бы я не потратила на неё нервов и времени ,она обязательно сбудется !