Минниханов о татарском: «Иногда вовремя сказанные несколько слов могут перевернуть жизнь»

Рустам Минниханов призвал представителей молодежи предложить варианты того, как можно сделать процесс обучения татарскому языку интересным. Такое предложение он сделал, выступая на московском молодежном форуме «Мост «Москва – Татарстан» и отвечая на вопрос молодежи о том, каким образом можно сделать процесс изучения татарского языка инвестиционно привлекательным.

Также Рустам Минниханов привел пример из собственного жизненного опыта. В частности, он отметил, что знание татарского помогает ему найти общий язык с представителями разных национальностей - казахами, киргизами, турками, крымскими татарами и многими другими.

- Никогда не знаешь, что тебе в жизни поможет и пригодится. Иногда вовремя сказанные несколько слов могут перевернуть вашу жизнь, - цитирует слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, накануне полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич рассказал, что впервые в учебных планах предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики, соответствующие методические указания Минобрнауки России направит в регионы в ближайшие дни. Кроме того, он призвал прекратить политизировать эту ситуацию.