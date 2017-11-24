В Казани откроется школа оперного искусства

Известная оперная певица, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова в рамках молодежного форума «Мост «Москва – Татарстан» проанонсировала создание в Казани школы оперного искусства. Певица отметила, что эта идея была полностью поддержана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба президента РТ.
Отметим, что мероприятие прошло накануне в Москве. Участниками стали студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Москвы, аспиранты, молодежь - уроженцы Татарстана.
В рамках молодежного форума с его участниками и гостями пообщались заслуженная певица Татарстана Алсу Сафина, заслуженный артист России и Татарстана, продюсер Бари Алибасов, представители МИД России и спикеры, добившиеся успехов и известности в разных сферах жизни.