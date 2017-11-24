Сегодня в Казани ожидается туман и небольшой снег

Сегодня, 26 ноября, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в городе сохранится туман.

Кроме того, в Казани местами прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха составит 2 градуса тепла. На дорогах местами гололедица.