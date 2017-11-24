В Казани задержали педофила, который надругался над 12-летней девочкой на Урале

Он вместе с сообщником похитил девочку, когда та возвращалась с школы, после чего закинули ее в сумку

В Казани задержали мужчину, которого подозревают в причастности к надругательству над 12-летней школьницей из Екатеринбурга, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 24 ноября, в одном из частных домов в пригороде Казани был задержан один из двух подозревемых, им оказался местный 32-летний мужчина.

Преступление случилось вечером 7 ноября в Екатеринбурге, как сообщает портал 66.ру, над девочкой надругались на видеокамеру. После издевательств девочке якобы дали в руки листок с адресом сайта и в таком виде сфотографировали.

Девочку похитили, когда та возвращалась из школы. Ребенка затащили в машину, а потом в большой сумке принесли в квартиру, где и совершили преступление. После нескольких часов истязательств организаторы преступления помыли ребенка и вывезли в той же сумке, выбросив на обочине дороги.

СУ СКР по Свердловской области

Один из подозреваемых был задержан в ночь на 18 ноября в одном из районов города — им оказался местный житель 1975 года рождения, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления.

Другого подозреваемого задержали накануне в Казани, его уже доставили в Екатеринбург.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней".