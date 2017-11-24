В исторической части Казани построят новую подстанцию за 700 млн рублей

В исторической части Казани неподалеку от Речного порта идет строительство новой подстанции закрытого типа стоимостью в 700 млн рублей, сейчас возводится металлический каркас будущего двухэтажного здания, об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Сетевая компания».

- Строительство новой подстанции продиктовано необходимостью в модернизации устаревшего морально и физически оборудования, здания и сооружений, так как подстанция эксплуатируется с 1957 года и выполнила возложенные на нее задачи полностью, — сообщили в компании.

Фасад новой подстанции был согласован президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В следующем годупланируется ввести подстанцию в эксплуатацию.