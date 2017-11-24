Минниханов открыл «Тюлячи Арену»

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне открыл в Тюлячинском районе РТ новый споткомплекс "Тюлячи Арена", об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных мероприятий по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию. Ожидается, что здесь будут заниматься спортом 360 детей и подростков, включая учеников близлежащих школ. Численность работников учреждения составляет 20 человек, в том числе 7 тренеров.

"Тюлячи - Арена" - уже 41-ый по счету ледовый дворец, который открылся в Татарстане.

- У тюлячинцев было огромное желание получить ледовый дворец. И их мечта сбылась. Она сбылась заслуженно, поскольку там не только в районном центре, но и в каждом поселении есть хоккейная команда. Даже есть девочки, которые играют в хоккей, – рассказал Минниханов.

В марте в комплексе откроется бассейн. Частный инвестор строит футбольный манеж, там уже есть конный манеж.