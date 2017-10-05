В Минобре РТ опровергли сообщение об отмене ОГЭ по татарскому языку в школах республики

В министерстве образования и науки РТ опровергли сообщение о том, что в школах Татарстана отменили обязательный экзамен по татарскому языку. Об этом пишет idelreal.org со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

- Официального решения по этому вопросу нет. У нас такой информации нет, - заявила пресс-секретарь Минобра РТ Фарида Ишмуратова.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что ОГЭ по татарскому языку для выпускников 9 классов отменили. Отмечалось, что выпускники будут по-прежнему сдавать экзамены по русскому языку и математике, а также еще два предмета по выбору.

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