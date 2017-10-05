В Татарстане рассвирепевшие быки насмерть затоптали пастуха

В Бугульминском районе Татарстана у села Старое Сумароково 57-летнего пастуха насмерть затоптали быки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Накануне утром, 23 ноября, мужчина ушел пасти стадо из коров и трех быков, при этом на эту работу он устроился недавно. После этого он пропал.

- В результате на его поиски отправился хозяин и обнаружил тело мужчины посреди поля. Рядом лежала его разорванная куртка, земле были следы копыт крупного рогатого скота, - сообщили следователи.

По данному факту начата доследственная проверка.