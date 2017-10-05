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В Татарстане рассвирепевшие быки насмерть затоптали пастуха

В Татарстане рассвирепевшие быки насмерть затоптали пастуха
16+
Фото: pixabay.com

В Бугульминском районе Татарстана  у села Старое Сумароково 57-летнего пастуха насмерть затоптали быки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Накануне утром, 23 ноября, мужчина ушел пасти стадо из коров и трех быков, при этом на эту работу он устроился недавно. После этого он пропал.

- В результате на его поиски отправился хозяин и обнаружил тело мужчины посреди поля. Рядом лежала его разорванная куртка, земле были следы копыт крупного рогатого скота, - сообщили следователи.

По данному факту начата доследственная проверка.

Денис Зарипов, 24.11.2017, 16:53
Тэги: Смерть
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Комментарии

Зимородок24 ноября 2017, 17:05
Земля пухом мужику. До пенсии не дожил.
0
4
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Уху евший24 ноября 2017, 17:05
Быки запалили пастуха за интересным занятием? :-D
4
0
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Уху евший24 ноября 2017, 17:06
а чтоб достать он табуретку подставлял? )
1
0
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Бугульминские быки24 ноября 2017, 17:25
Дни и ночи
Обгорелые, в пыли
Этот день
Мы приближали как могли!
2
1
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