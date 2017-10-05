Завтра в Казани ожидается туман и небольшой снег

Завтра, 25 ноября, в Казани будет облачно. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер неустойчивый слабый. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 гр. На отдельных участках дорог гололедица.