В Прикамье умерла девочка из татарстанской многодетной семьи, которая попала в ДТП

Накануне в больнице Прикамья умерла девочка из татарстанской многодетной семьи, которая попала в ДТП вместе с семьей в Пермском крае, передают «Вести Камаза».

Сообщается, что у девочки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв печени и мочевого пузыря. Ей была сделана операция, но она продолжала находится в коме.

- 23 ноября девочка умерла. Отец, получивший травму шейного отдела позвоночника, приходит в себя в больнице, - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло 8 ноября. На трассе Пермь-Березники разбилась многодетная семья из Татарстана. В результате ДТП погибли три пассажира иномарки (28-летняя женщина и две дочери 6 и 8 лет).

Отметим, семья из пяти человек: мама, папа и три дочери, жили в Татарстане и ехали к родственникам матери на север края. Семья стояла в очереди на получение участка в Березниках по федеральной программе для многодетных семей.