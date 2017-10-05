В Госдуме предложили признать McDonald's и KFC иностранными агентами

Деятельность иностранных сетей ресторанов фастфуда наносит серьезный ущерб российской нации, заявил депутат Госдумы Борис Чернышов. В этой связи он предложил признать рестораны иноагентами, а рекламы маркировать как "продукцию иностранного агента".

По мнению депутата, употребление в пищу фастфуда приводит к серьезным проблемам со здоровьем — в частности, к поражению внутренних органов, болезням легких, сердца, печени, почек и ожирению.

"Агрессивная реклама" прививает россиянам нездоровый образ жизни и чуждые иностранные ценности. Вместе с тем традиционная русская кухня становится менее востребованной.

- В связи с этим я требую признать McDonald’s в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции, — приводит слова депутата телеканал RT.

По его словам, письма с соответствующим предложением были направлены главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.