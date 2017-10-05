В Казани женщина зарегистрировала на себя 52 фирмы для вывода денег из страны

Жительница Казани зарегистрировала на себя 52 фирмы, чтобы вывести иностранную валюту и рубли за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Отмечается, что женщина за вознаграждение передавала неустановленному лицу документы, который занимался созданием фирм. В них женщина значилась как учредитель и гендиректор, хотя никакого отношения к финансовой деятельности она не имела.

- Было установлено, что одна из фирм перевела на иностранные счета деньги за товар, который поставлен не был. В итоге было перечислено около 25 млн рублей и 3 млн 650 тыс долларов, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 73.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».